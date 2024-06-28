Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Александр Попов
    Где СМЕРШ, где ЛЕДОРУБЫ им.ТРОЦКОГО???«Раскошеливайтесь...
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Зеленский – величайший продавец. Мы не должны финансировать Украину – Трамп

Зеленский – величайший продавец. Мы не должны финансировать Украину – Трамп

США не должны финансировать войну на Украине, выделяя на это сотни миллиардов долларов. Об этом на дебатах кандидатов в президенты Штатов заявил бывший глава государства Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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