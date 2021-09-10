Акционеры "РУСАЛа" проголосовали против выплаты дивидендов за 1 полугодие 2021 года

Акционеры "РУСАЛа" в ходе внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 9 сентября, проголосовали против выплаты дивидендов по итогам 1 полугодия 2021 года, а также против досрочного прекращения полномочий совета директоров компании.