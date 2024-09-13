Ситуация с Abrams на Украине – кошмар. Но виноваты не танки, а ВСУ

Танки M1 Abrams оказались неэффективны на Украине, пишет The National Interest. Они разрабатывались для иных боевых условий и планомерно уничтожаются там из-за того, что украинцы не использовали их так, как изначально предполагалось.
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