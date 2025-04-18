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Алла Пугачёва выложила видео странного формата

Алла Пугачёва выложила видео странного формата

Алла Пугачёва выложила видео странного формата. И общественность не так тронули слова артистки, как её внешний вид: что это было?Некогда всеми любимая народная артистка СССР Алла Пугачёва выложила видео странного формата.

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Владимир Тимошков
Пусть там и сдохнет!
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