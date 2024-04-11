Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 11 апреля

Загруженность дорог Московской области составила три балла утром в четверг. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе одновременно находятся больше 869 тысяч автомобилей — это на 2% больше, чем обычно.
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