Стал известен размер компенсации, которую хотят взыскать с Ивлеевой за "голую" вечеринку

В Таганский суд Москвы поступил коллективный иск к телеведущей и МТСАгентству ТАСС стало известно, что в Таганский суд Москвы поступил иск, в котором ряд лиц требуют взыскать с Анастасии Ивлеевой и компании МТС 1 млрд рублей.
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