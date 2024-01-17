Стал известен размер компенсации, которую хотят взыскать с Ивлеевой за "голую" вечеринку

В Таганский суд Москвы поступил коллективный иск к телеведущей и МТСАгентству ТАСС стало известно, что в Таганский суд Москвы поступил иск, в котором ряд лиц требуют взыскать с Анастасии Ивлеевой и компании МТС 1 млрд рублей.