В Петербург вернулся пересмешник варакушка из экваториальной Африки

Птичка обладает не только ярким оперением, но и прекрасными вокальными данными В Юго-Западном районе Санкт-Петербурга фотограф дикой природы Станислав Крутоверцев встретил необычайно красивую птицу – варакушку.
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