Мы разрушили СССР, мы разрушим и Россию

ЛК

Любовь Кузьмина

Митт Ромни, это новый Гитлер? Да, много сделал для России президент Путин, но вот как идет борьба с Западом, мне кажется не совсем правильно. Имея превосходство (разумеется временное) над злобным, безкомпромиссным и безжалостным врагом, наши правители все таки делают недостаточно или правильнее сказать, что-то не так. Почему у этих Митт Роммни нет страха перед Россией, а перед КНДР есть? А значит они через своих агентов в Кремле, знают что-то такое, что скрывают наши правители, от нашего народа. Просто так этот Роммни, такие речи не публиковал бы. Да , на самом деле наверное он прав в чем-то, хотя факторы, которые развалили Советский Союз пока не наблюдаются, но при затягивании СВО наверное возникнут. Тем больше наши правители будут говорить про братский народ Украины и тем больше будут относиться к своим россиянам безжалостно, то все может быть. Наш народ свою Родину не продаст, но как бы не повторился тот случай, как при Минине и Пожарском, когда пришлось освобождать Москву.