Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Дюков
    поняла власть что наигрались в братство, ко торого никогда небыло, и мы никогда несможем быть братьями с этими кишлач...Если посидеть ден...
  • Александр
    Стали появляться голоса разума.Это обнадёживает.Если посидеть ден...
  • Одиссей
    1. откуда инфа? все и с самого начала пишут ИМЕННО об изнасиловании. 2. а что,  ПОПЫТКА - несчитово? как говорится, "...Как остановить пр...

Мы разрушили СССР, мы разрушим и Россию

Мы разрушили СССР, мы разрушим и Россию

"Наша задача заставить Россию пожирать себя изнутри, внося смуту и раздор в общество этой страны. То, что не получилось сделать у мистера Навального сегодня — завтра получится сделать у многих тысяч таких же, как он.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Митт Ромни, это новый Гитлер? Да, много сделал для России президент Путин, но вот как идет борьба с Западом, мне кажется не совсем правильно. Имея превосходство (разумеется временное) над злобным, безкомпромиссным и безжалостным врагом, наши правители все таки делают недостаточно или правильнее сказать, что-то не так. Почему у этих Митт Роммни нет страха перед Россией, а перед КНДР есть? А значит они через своих агентов в Кремле, знают что-то такое, что скрывают наши правители, от нашего народа. Просто так этот Роммни, такие речи не публиковал бы. Да , на самом деле наверное он прав в чем-то, хотя факторы, которые развалили Советский Союз пока не наблюдаются, но при затягивании СВО наверное возникнут. Тем больше наши правители будут говорить про братский народ Украины и тем больше будут относиться к своим россиянам безжалостно, то все может быть. Наш народ  свою Родину не продаст, но как бы не повторился тот случай, как при Минине и Пожарском, когда пришлось освобождать Москву.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх