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Арестович раскрыл негативный и позитивный сценарии окончания СВО

Арестович раскрыл негативный и позитивный сценарии окончания СВО

Арестович заявил, что Украина может начать «воевать» с Трампом Бывший внештатный советник офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал, по его мнению, самый негативный и самый позитивный сценарий окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Комментарии
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ск
сергей козьменко
аДристовичу поверить, себя наепать.
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16 час.
саша пупкин
Тупорылый люся никак не уймется)))
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16 час.
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