Арестович раскрыл негативный и позитивный сценарии окончания СВО

Арестович заявил, что Украина может начать «воевать» с Трампом Бывший внештатный советник офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал, по его мнению, самый негативный и самый позитивный сценарий окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.