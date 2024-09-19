В Петербурге снова 10 баллов. Все перекрытия, связанные с визитом Путина на одно из оборонных предприятий, сохраняются.
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В Петербурге снова 10 баллов. Все перекрытия, связанные с визитом Путина на одно из оборонных предприятий, сохраняются.