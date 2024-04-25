Коммерсантъ: за взятку задержан бывший зампред правительства Подмосковья Стригункова

Чиновница не только брала откаты по версии следствия, но и занималась ростовщичеством.Взятку в размере 150 миллионов рублей инкриминирует следствие бывшему заместителю председателя правительства Московской области Светлане Стригунковой.
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