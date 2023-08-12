Александр Терехов Высшая школа должна заниматься одновременно формированием мировоззрения студентов и получением ими всей полноты знания. А вся эта 5-я колонна прекрасно знает что выпускник с "изъеденным клопами" русофобским мировоззрением принесет России больше вреда чем пользы.

Виктор Александров Мужем Эльвиры Набиуллиной является Ярослав Кузьминов, который в российской политике также является известной личностью. На сегодняшний день мужчина трудится ректором в той самой Высшей школе экономики, в которой на данный момент работает и его младший наследник. Сам Ярослав в свое время получил высшее образование в МГУ. Сегодня он имеет возможность похвастаться статусом самого востребованного экономиста и местом в составе Общественной палаты. [Яндекс] Нашёл Александров Виктор Константинович.