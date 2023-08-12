Преподавательский состав Высшей школы экономики давно требует тщательной зачистки, учитывая количество русофобов и извращенцев.
ВШЭ избавляется от русофобской клоаки
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Александр Терехов
Высшая школа должна заниматься одновременно формированием мировоззрения студентов и получением ими всей полноты знания. А вся эта 5-я колонна прекрасно знает что выпускник с "изъеденным клопами" русофобским мировоззрением принесет России больше вреда чем пользы.
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6 час.
Виктор Александров
Мужем Эльвиры Набиуллиной является Ярослав Кузьминов, который в российской политике также является известной личностью. На сегодняшний день мужчина трудится ректором в той самой Высшей школе экономики, в которой на данный момент работает и его младший наследник. Сам Ярослав в свое время получил высшее образование в МГУ. Сегодня он имеет возможность похвастаться статусом самого востребованного экономиста и местом в составе Общественной палаты. [Яндекс] Нашёл Александров Виктор Константинович.
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3 час.
ВА
Виктор Александров
Мы до сих пор ещё много чего не делаем. Не избавляемся от предателей по глупости (мои статьи на Дзене). От тех, кто добровольно едет пузо греть в Турцию, от тех, кто покупает оккупационные марки, от тех, кто считает себя «гражданином мира», от русских спортсменов, выступающих под белым флагом предательства. Александров Виктор Константинович.
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3 час.
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