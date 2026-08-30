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АиФ Кухня

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Стейк, тартар и лже-тунец. Топ необычных блюд из арбуза

Стейк, тартар и лже-тунец. Топ необычных блюд из арбуза

Рассказывает бренд-шеф и телеведущий Денис БогославскийКогда лето начинает понемногу сдавать позиции, август дарит нам свой главный деликатес — арбуз.

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