Позитив для оптимистов

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Главноечтобынепутин

Главноечтобынепутин

  Есть у меня хороший знакомый, часто с ним пересекаюсь по работе. Зовут Сергей. Он люто ненавидит Путина, всей душой.

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Николай Денисов
А для того чтобы не пришел Главноечтобынепутин надо чтобы пятая колона стройными рядами отправилась трудится на благо России. Ну хотя бы Арктику от мусора почистить.
Элина Морозова
Замерзнут бедолаги. Они же привыкли на Багамах и Мальдивах мусорить.
Елена Мамонова
согласна с Вами,на рудники их всех
Николай Денисов
Ну пусть природа им напомнит что они живут в северной стране.
Анна Эржибова
Он не одинок 85% гр.рф мечтают избавиться от него и его друзей товарищей......
владимир лобурь
Главное, чтобы следующий президент был Путин и никто другой. Крепкого ему здоровья.

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