Элина МорозоваПолитикаГлавноечтобынепутин Есть у меня хороший знакомый, часто с ним пересекаюсь по работе. Зовут Сергей. Он люто ненавидит Путина, всей душой.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ДенисовА для того чтобы не пришел Главноечтобынепутин надо чтобы пятая колона стройными рядами отправилась трудится на благо России. Ну хотя бы Арктику от мусора почистить.Элина МорозоваЗамерзнут бедолаги. Они же привыкли на Багамах и Мальдивах мусорить.Елена Мамоновасогласна с Вами,на рудники их всехНиколай ДенисовНу пусть природа им напомнит что они живут в северной стране.Анна ЭржибоваОн не одинок 85% гр.рф мечтают избавиться от него и его друзей товарищей......владимир лобурьГлавное, чтобы следующий президент был Путин и никто другой. Крепкого ему здоровья.Комментировать
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