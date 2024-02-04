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Россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за электронной подписи

Россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за электронной подписи

Unsplash Россияне могут лишиться жилья, если электронная цифровая подпись (ЭЦП) попадет к третьим лицам, заявил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в интервью агентству "Прайм".

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