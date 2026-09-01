Гобелен из листьев: как выглядит барнаульский дендрарий на стыке лета и осени. Фото

Пожалуй, нигде смена времен года не ощущается так остро, как в дендрарии. Десятки видов деревьев, каждое из которых живет по своему собственному календарю и засыпает в свое время, создают пестрый, постоянно меняющийся гобелен из листьев, плодов и ветвей.