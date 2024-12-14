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Силы ПВО сбили 37 дронов

Силы ПВО сбили 37 дронов

Отечественные силы ПВО за ночь разбили 37 беспилотников ВСУ над регионами России. По 12 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь дронов сбиты над Брянской областью, пять — над территорией Орловской области и один — над акваторией Азовского моря.

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