Силы ПВО сбили 37 дронов

Отечественные силы ПВО за ночь разбили 37 беспилотников ВСУ над регионами России. По 12 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь дронов сбиты над Брянской областью, пять — над территорией Орловской области и один — над акваторией Азовского моря.