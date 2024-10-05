Астрводоканал: ремонтные работы в системе ХВС в мкр Бабаевского завершены

Теперь нужно время, когда на полный режим начнут работать ПНС. Как сообщила пресс-служба МУП «Астрводоканал», профилактические работы, проводимые в системе холодного водоснабжения в северо-восточной части города (мкр Бабаевского и прочее) с вечера 4 октября до 14:00 5 октября, были завершены в срок.
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