Астрводоканал: ремонтные работы в системе ХВС в мкр Бабаевского завершены

Теперь нужно время, когда на полный режим начнут работать ПНС. Как сообщила пресс-служба МУП «Астрводоканал», профилактические работы, проводимые в системе холодного водоснабжения в северо-восточной части города (мкр Бабаевского и прочее) с вечера 4 октября до 14:00 5 октября, были завершены в срок.