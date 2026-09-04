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Мини-НПЗ: легализация компаундирования и новые правила акцизов. Новые правила налогообложения мини-НПЗ: поправки к Налоговому кодексу от 4 июля 2026 года

Законодатель впервые создал относительно связный режим для сегмента, который на протяжении последнего десятилетия существовал в регуляторной серой зоне: компаундеры платили акциз как производители, не имея ни доступа к соответствующим вычетам, ни чётких правил легализации.

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