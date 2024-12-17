На Смоленщине активизировались мошенники после массовых аварий на электросетях

По населённым пунктам курсирует машина с людьми в форме ресурсоснабжающей компании, которые предлагают смолянам технику по акции Аферисты, предлагающие жителям ряда пострадавших от блэкаута муниципальных образований купить у них генераторы, объявились в Смоленской области.