На Смоленщине активизировались мошенники после массовых аварий на электросетях

По населённым пунктам курсирует машина с людьми в форме ресурсоснабжающей компании, которые предлагают смолянам технику по акции Аферисты, предлагающие жителям ряда пострадавших от блэкаута муниципальных образований купить у них генераторы, объявились в Смоленской области.
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