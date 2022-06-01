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В войсках ЮВО на Ставрополье, Кубани и в Карачаево-Черкесии стартовал летний учебный период

В войсках ЮВО на Ставрополье, Кубани и в Карачаево-Черкесии стартовал летний учебный период

Повышенное внимание командование округа уделит подготовке команд к участию в конкурсах Армейских международных игр 2022 года, а также международным учениям.

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