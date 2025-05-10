Крушение новосибирского «Титаника»: годовщина ужасной трагедии на реке Обь

Чуть более 100 лет назад, в ночь с 9 на 10 мая, двухпалубный пароход американского типа «Совнарком», следуя из Барнаула в Томск, затонул в 200 метрах от правого берега реки Оби, ударившись о четвертую опору железнодорожного моста.
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