В Липецкой области сотрудники полиции присоединились к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

О славном боевом пути своего дедушки Железного Петра Ивановича рассказывает старший оперуполномоченный УНК УМВД России по Липецкой области майор полиции Дина Железная: «Свой боевой путь, мой дед Железный Петр Иванович начал в возрасте 18 лет.