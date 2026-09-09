Запад инициирует мирные переговоры, потому что расшатал свою экономику. Об этом заявил немецкий журналист Патрик Бааб, один из первых иностранцев, побывавших на новых территориях, воссоединенных с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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