Первая карта айсбергов на мели Антарктиды насчитала почти 40 тысяч

Международная команда учёных под руководством Кайхон Цзяо из Университета Тасмании впервые создала полную высокодетальную карту айсбергов, севших на мель вдоль всего побережья Антарктиды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Переданные при Ба...
- Скидка на Urals в...
- ЮГ Конец света назна...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым