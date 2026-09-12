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Первая карта айсбергов на мели Антарктиды насчитала почти 40 тысяч

Первая карта айсбергов на мели Антарктиды насчитала почти 40 тысяч

Международная команда учёных под руководством Кайхон Цзяо из Университета Тасмании впервые создала полную высокодетальную карту айсбергов, севших на мель вдоль всего побережья Антарктиды.

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