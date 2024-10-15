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Ленивые голубцы, которые вас точно удивят способами приготовления

Ленивые голубцы, которые вас точно удивят способами приготовления

Одни ленивые голубцы будут точь-в-точь как обычные, но для них капусту не надо варить, замораживать или запекать, и фарш для них не использую (поэтому и называю их ленивыми).

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