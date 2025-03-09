В Феодосии скорая помощь повредила светомузыкальный фонтан

В Феодосии скорая помощь повредила светомузыкальный фонтанСпецтранспорт по неизвестным причинам заехал на новый светомузыкальный фонтан и провалил его, сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии