Популярный американский телеведущий заставил сотрудника шоу надеть подгузник

Американский телеведущий и комик Конан О'Брайен в беседе с Эми Полер вспомнил о случае, когда заставил одного из сотрудников ток-шоу «Поздней ночью с Конаном О’Брайеном», композитора Джеффа Ричмонда, надеть подгузник.
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