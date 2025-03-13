Популярный американский телеведущий заставил сотрудника шоу надеть подгузник

Американский телеведущий и комик Конан О'Брайен в беседе с Эми Полер вспомнил о случае, когда заставил одного из сотрудников ток-шоу «Поздней ночью с Конаном О’Брайеном», композитора Джеффа Ричмонда, надеть подгузник.