ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины

Минобороны России сообщило о поражении инфраструктуры украинского военного аэродрома. Кроме этого, отмечено, что за сутки удалось нанести огневое поражение складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям боевиков и военной техники неприятеля в 148 районах.