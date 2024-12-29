Команда Трампа готовит внедрение в Британскую империю REUTERS/Brandon Bell143 прочтения Вчера Будущий глава Департамента эффективности администрации Дональда Трампа Илон Маск объявил о намерении финансировать партию "Реформировать Соединенное Королевство" (Reform UK).
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