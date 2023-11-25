PLOS One: испанский памятник железного века оказался местом жертвенных ритуалов

Испанские археологи из Валенсийского института выяснили, что постройка конца V века до нашей эры Касас дель Турунюэло на юго-западе страны в древности использовалась как место массовых жертвоприношений различных животных.
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