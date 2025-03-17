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Царьград

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Бизнесмена и работника осудили за заражение детей туберкулёзом. Прокуратура недовольна: "Чрезмерно мягкое наказание"

Бизнесмена и работника осудили за заражение детей туберкулёзом. Прокуратура недовольна: "Чрезмерно мягкое наказание"

Предприниматель и его работник в Дальнегорске Приморского края признаны виновным в заражении множества школьников туберкулёзом.

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