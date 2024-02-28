Федотов подвел итоги сборов для ЦСКА и рассказал о готовности команды ко второй части сезона

Владимир Федотов высказался о готовности ЦСКА ко второй части сезона РПЛ. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мыслями об итогах сборов для команды, а также рассказал, что в целом его подопечные готовы к началу весенней части чемпионата.
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