Blue Origin впервые привлекает внешние инвестиции, оценив компанию в $130 млрд

Компания Джеффа Безоса хочет получить $10 млрд от инвесторов, чтобы усилить конкуренцию на рынке космических запусковКомпания Blue Origin Джеффа Безоса впервые решила привлечь деньги сторонних инвесторов, отказавшись полностью полагаться на личное финансирование основателя Amazon.
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