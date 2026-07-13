Макрон пообещал Украине 16 истребителей Rafale и учения "коалиции" у границ

GIORGOS VITSARAS/EPA/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих" 13 июля сообщил о планах проведения военных учений в странах, соседних с Украиной, и раскрыл детали новой военной помощи.
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