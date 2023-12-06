День 7 декабря в истории

День рождения Государственного Эрмитажа Праздник отмечается ежегодно в День Святой Екатерины. День инженерно-авиационной службы ВКС России Неофициальный праздник специалистов инженерно-авиационной службы командования Военно-воздушных сил ВКС России.
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