Сдавшийся в плен украинский снайпер рассказал об уничтожении всего его взвода

Сдавшийся в плен военным армии РФ морской пехотинец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Мирончук 8 декабря рассказал «РИА Новости» о больших потерях украинской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии