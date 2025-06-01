Синоптики озвучили прогноз погоды на июнь в центре России

Температура воздуха будет близка к климатической норме.Жаркая погода в Москве 9 июля 2021 года.В начале июня на значительной части европейской территории России температура воздуха будет близка к уровню климатической нормы, сообщил 1 июня сайт «Метеовести».
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