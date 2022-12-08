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Ивлеева добралась до Министерства культуры? "Монастырь" раздора и другие киноновинки

Ивлеева добралась до Министерства культуры? "Монастырь" раздора и другие киноновинки

Давайте попробуем разобраться в киноновинках, которыми нас порадовали российские киностудии.На фоне непрекращающихся проблем нашего кинопроката, испытавшего коллапс после полного ухода из России Голливуда и неспособности Министерства культуры РФ принять своевременно адекватные навалившимся проблемам меры, отечественный рынок онлайн-кинотеатров демонстрирует почти голливудские возможности к созданию высококлассного контента и всего за несколько месяцев показывает невиданное количество качественных кинопремьер.

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