Пьяная жительница Ноябрьска набросилась с кулаками на участкового

Жительница Ямала пойдет под суд за то, что, будучи пьяной, набросилась с кулаками на полицейского. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 12 мая вечером в дежурную часть поступил звонок от жителей одного из домов.