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Пьяная жительница Ноябрьска набросилась с кулаками на участкового

Пьяная жительница Ноябрьска набросилась с кулаками на участкового

Жительница Ямала пойдет под суд за то, что, будучи пьяной, набросилась с кулаками на полицейского. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 12 мая вечером в дежурную часть поступил звонок от жителей одного из домов.

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