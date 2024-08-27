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Киевская ГЭС - всё: Рассекречены кадры, о которых наврал Киев. Полнейшая разруха

Киевская ГЭС - всё: Рассекречены кадры, о которых наврал Киев. Полнейшая разруха

После мощной атаки России оказались рассекречены кадры, о которых наврал Киев - в СМИ утверждали, что попаданий нет, но всё оказалось иначе.

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Комментарии
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HotRS
Ты знаешь ответ родителей? Ты в курсе, что в северном полушарии правые берега у рек более крутые - так как их сильнее подмывает. А левые - более пологие и низинные, так как основной упор реки уходит в противоположную сторону.  То есть, затопит левобережье. А оно сейчас российское.
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2 час.
людмила бер
Интересно, какая численность жителей Киева, на сегодня?... Судя по фоткам, на ТВ, в центре много высоток.... около ГЭС (низина) построили дома без разрешения на строительство..... (если и проведена вода? то не до конца, если с канализацией)  Нет электроэнергии, значит и нет водоснабжения.... Лифты не работают до... 10-17 этажей каждый день, с водой, продуктами, не находишься.. А уж выше этих этажей.....  Катастрофа.... Западенцы уже сбежали в свои хутора?... Надо разбить вышки трансляций ТВ и радио... Может мозги встанут на место?.... Хотя....
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1 час.
Александр Ляшенко
В каменный век их западенцев
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1 час.

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