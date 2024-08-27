Киевская ГЭС - всё: Рассекречены кадры, о которых наврал Киев. Полнейшая разруха

Ты знаешь ответ родителей? Ты в курсе, что в северном полушарии правые берега у рек более крутые - так как их сильнее подмывает. А левые - более пологие и низинные, так как основной упор реки уходит в противоположную сторону. То есть, затопит левобережье. А оно сейчас российское.

людмила бер

Интересно, какая численность жителей Киева, на сегодня?... Судя по фоткам, на ТВ, в центре много высоток.... около ГЭС (низина) построили дома без разрешения на строительство..... (если и проведена вода? то не до конца, если с канализацией) Нет электроэнергии, значит и нет водоснабжения.... Лифты не работают до... 10-17 этажей каждый день, с водой, продуктами, не находишься.. А уж выше этих этажей..... Катастрофа.... Западенцы уже сбежали в свои хутора?... Надо разбить вышки трансляций ТВ и радио... Может мозги встанут на место?.... Хотя....