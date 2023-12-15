5 причин использовать QR-код СБП для оплаты покупок

Возможностью расчётов с помощью QR-кодов сейчас мало кого удивишь. Периодически в магазинах можно встретить человека, который «фотографирует» экран терминала или чек (а иногда и табличку с кодом на прилавке), но всё же чаще покупатели предпочитают оплачивать покупки, прикладывая к терминалу бесконтактную карту или телефон.