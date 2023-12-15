Я РАБОТАЮ В БАН...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Я РАБОТАЮ В БАНКОМАТЕ

2 подписчика

5 причин использовать QR-код СБП для оплаты покупок

5 причин использовать QR-код СБП для оплаты покупок

Возможностью расчётов с помощью QR-кодов сейчас мало кого удивишь. Периодически в магазинах можно встретить человека, который «фотографирует» экран терминала или чек (а иногда и табличку с кодом на прилавке), но всё же чаще покупатели предпочитают оплачивать покупки, прикладывая к терминалу бесконтактную карту или телефон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх