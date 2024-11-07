Neiry: российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к ИИ

Российские ученые впервые в мире соединили мозг крысы с искусственным интеллектом (ИИ), который помогает находить правильные ответы на разнообразные вопросы, сообщили РИА Новости представители биотехнологической лаборатории Neiry.
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