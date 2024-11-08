5 секретов, чтобы приготовить салат «Цезарь» нереально вкусно

Как иногда хочется удивить родных и близких блюдом, приготовленным своими руками! Вот и мы подумали, почему бы самим не приготовить известный и такой вкусный салат «Цезарь»? Мы собрали главные и, что самое важное, простые хитрости, благодаря которым это блюдо дома получится даже вкуснее, чем в любом ресторане! .