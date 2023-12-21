Бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат

Валерий Каулин

И кому же пришла в голову такая мысль? Их в армии куда определят? К оружию их близко подпускать нельзя, а стройбатов нынче нет! Даже в советское время приходилось некоторых из них успокаивать при помощи съёмной дужки от кровати! Офицеры и тогда не были помощниками, справлялись сами. Тем более, что нынешние уже воспитывались в других условиях. В армии проблем не хватает? Тем более, что, судя по всему, особые отделы или не работают, или работают не так, как раньше. Иначе бы вертолёт не угнал предатель! И пацанов бы не убил!