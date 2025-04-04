The Last of Us Part 2 Remastered дебютировала с очень положительным рейтингом в Steam В четве...

The Last of Us Part 2 Remastered дебютировала с очень положительным рейтингом в SteamВ четверг состоялся релиз The Last of Us Part 2 Remastered для PC, ознаменовав дебют приключенческого экшена от Naughty Dog и Sony на новой платформе.
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