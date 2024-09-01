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Царьград

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Пожар на Конаковской ГРЭС в Тверской области тушили несколько часов

Пожар на Конаковской ГРЭС в Тверской области тушили несколько часов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подтвердил ликвидацию возгорания.В ночь на 1 сентября Тверскую область атаковали пять украинских беспилотников-камиказде.

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