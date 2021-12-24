smi.media

283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    СССР подавал заявку о вступлении в НАТО в 1954 году, но ответа не получил.The Guardian: экс...
  • Валентин Щербаков
    Видать турки провоцируют нас, чтобы получить по заслугам.МИД Турции еще ра...
  • Александр Федоров
    Прямо таки интээрэсноВ Швейцарии произ...

Российский сенатор счел неизбежным штраф против Meta

Член Совета Федерации Алексей Пушков счел неизбежным штраф против компании Meta (бывшая Facebook). По его словам, конфликт с западным интернет-гигантом назревал долго и закономерно произошел, поскольку тот уклонялся от исполнения российских законов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх