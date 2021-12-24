Российский сенатор счел неизбежным штраф против Meta

Член Совета Федерации Алексей Пушков счел неизбежным штраф против компании Meta (бывшая Facebook). По его словам, конфликт с западным интернет-гигантом назревал долго и закономерно произошел, поскольку тот уклонялся от исполнения российских законов.
Член Совета Федерации Алексей Пушков счел неизбежным штраф против компании Meta (бывшая Facebook). По его словам, конфликт с западным интернет-гигантом назревал долго и закономерно произошел, поскольку тот уклонялся от исполнения российских законов.
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