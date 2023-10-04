В один день в Пряже отметили две важные даты

В Этнокультурном центре поселка Пряжа прошел концерт-встреча «Время выбрало нас» (6+) День освобождения Карелии от фашистских захватчиков, который отмечается 30 сентября, совпал годовщиной присоединения к России новых территорий.
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