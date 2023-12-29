Астраханских матросов наградили за спасение людей с терпящего бедствие судна

Два сотрудника «Волгоспаса» получили медали МЧС России «За спасение погибавших на водах». Матросы-спасатели Приволжской спасательной станции Николай Мараховский и Анатолий Бронсков в июле этого года, находясь на дежурстве, заметили катер, двигающийся по реке Кизань в направлении Волги.